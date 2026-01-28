Robin van Persie se rinde ante Manuel Pellegrini: Es un ejemplo, un grande

El entrenador de Feyenoord neerlandés, Robin van Persie, calificó a su homólogo en Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, como "un ejemplo" y "un grande". El exdelantero se refirió en esos términos a su adversario de este jueves en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa.

En conferencia de prensa desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, Van Persie afirmó que el chileno "trabajó con los clubes más importantes; es un grande y se ve en cómo funciona su equipo". Además, destacó su capacidad táctica, asegurando que Real Betis "durante los partidos cambia matices y se ajusta a distintas circunstancias, eso es característico de Pellegrini".

El exdelantero también se refirió al extremo brasileño Antony dos Santos, actualmente en las filas de Real Betis, y subrayó que "ha llegado otra vez a su cúspide" gracias a que "el entrenador que tiene influyó de forma positiva".

Finalmente, Van Persie reconoció que hace unos veinte años mantuvo "conversaciones con Monchi", entonces director deportivo de Sevilla, y que el club español "fue una de las opciones" que tuvo antes de fichar por Arsenal en 2004, sintiéndose "halagado por este interés".