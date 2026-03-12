[VIDEO] "Dibu" Martínez tuvo un hostil recibimiento por parte de los hinchas de Lille en la Europa League

El arquero argentino Emiliano Martínez recibió una hostil bienvenida por parte de los hinchas de Lille, cuando salió al campo de juego para realizar el calentamiento con Aston Villa.

En la previa del duelo por la ida de los octavos de final de la Europa League, los fanáticos del conjunto francés silbaron al portero trasandino apenas apareció en la cancha y le dedicaron gestos obscenos.

La reacción del público francés probablemente esté relacionada con el recuerdo de la final de la Copa del Mundo 2022, donde Martínez fue una de las figuras de Argentina que venció a la selección de Francia en Catar.

Sigue los detalles de este encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl