Colo Colo se hizo presente en el velorio de Víctor "Pititore" Cabrera

El velorio del recordado exdelantero Víctor "Pititore" Cabrera, fallecido a sus 68 años, tuvo lugar el viernes recién pasado y Colo Colo, club que defendió en 1985, se hizo presente en aquella instancia.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente técnico José Daniel Morón viajaron hasta Quillota como representantes del club para despedir a Cabrera en la tribuna del Estadio "Lucio Fariña" que lleva su nombre.

"Eterno con ambas camisetas y un legado de campeón. Pititore. Gracias Colo Colo por este gesto de honor hacia la figura de Víctor Cabrera, quien tocó la gloria en nuestras instituciones", resaltó San Luis.

Cabe recordar que Cabrera, ídolo de San Luis, tras un paso en Concepción y dos temporadas como goleador en Regional Atacama, recaló en el "Cacique", donde levantó la Copa Chile 1985.