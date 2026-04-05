La U de Gago reaccionó con goleada a La Serena y recuperó terreno en la Liga

El panorama empieza a mejorar en Universidad de Chile después de que este domingo consiguiese una goleada 4-0 frente a Deportes La Serena en el Nacional, recuperando terreno en la tabla durante la octava fecha en la Liga de Primera.

Pese a que el encuentro arrancó friccionado en Ñuñoa, fueron los "granates" quienes tomaron el protagonismo y acudieron hasta la portería de Gabriel Castellón en varias ocasiones (17' y 27'), desaprovechando la chance de ponerse al frente.

Posterior a esto, el elenco forastero pasó un susto cuando Yahir Salazar vio la roja, pero tras la revisión por VAR se corroboró la infracción y Mario Salvo anuló la tarjeta (42'), dejándole solo una amarilla.

La segunda mitad fue un vuelco total a la tónica. Fabián Hormazábal no tardó en abrir la cuenta (49') siendo seguido por Maximiliano Guerrero (55') para que ambos firmasen la tradicional "ley del ex".

Fernando Gago siguió ajustando sus piezas en el Nacional y de ahí los cambios le permitieron a Javier Altamirano (67') extender las diferencias. Finalmente, fue Agustín Arce (90+3') quien cerró un marcador ya liquidado en los descuentos.

Este triunfo le dio a la U un salto hasta el cuarto lugar con 13 puntos, mientras que La Serena quedó undécima con apenas 9 unidades.

En su próximo desafío, los "azules" visitarán Chillán el 12 de abril para medirse ante Ñublense y los "granates" recibirán el 11 de dicho mes a Everton de Viña del Mar.