Marcada por el caso Apablaza: Kast inicia visita oficial en Argentina

El Presidente José Antonio Kast, junto a una delegación de cinco personas, entre ellos tres ministros y un representante de la UDI, viajarán a Argentina este domingo en la noche para la primera visita de Estado que terminará el lunes.

El viaje sigue con la tradición de elegir a Argentina como destino inicial y está marcado por la frustrada detención en Buenos Aires, el pasado jueves, del exfrentista Galvarino Apablaza, de quien Chile pidió su extradición por estar acusado de planear el asesinato de Jaime Guzmán en 1991.

La contingencia tomará parte del encuentro entre Kast y su homólogo Javier Milei, quienes tienen buena relación y afinidad ideológica, y será la primera reunión tras el diálogo bilateral que sostuvieron en marzo pasado en la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los principales propósitos del encuentro son fortalecer la cooperación económica, energética y la colaboración judicial. (FOTO: Archivo)

En la mañana del lunes, el Mandatario asistirá a un desayuno en la embajada de Chile en Buenos Aires, con el nuevo embajador Gonzalo Uriarte, abogado y militante de la UDI.

Luego depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín en la Plaza San Martín de la capital argentina, y de ahí se trasladará a la Casa Rosada para una reunión privada con Milei.

Apablaza y otros temas

La visita tiene como objetivos principales estrechar la colaboración económica, energética y judicial entre ambos gobiernos, así como compartir visiones comunes sobre cuestiones regionales e internacionales.

La extradición de Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ya habría tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con el político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue asesinado tras el regreso de la Democracia en Chile.

La tradicional elección de Buenos Aires como destino inicial se ve marcada por la fallida captura del exfrentista Galvarino Apablaza. (FOTO: archivo)

Antes de abordar su vuelo, el Mandatario se refirió a esta situación, afirmando que "ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia". En esa línea, manifestó que "agradecemos la colaboración que ha presentado Argentina en todas estas materias".

Asimismo, recalcó que "más allá de lo que diga la defensa del señor Apablaza, todos hoy día saben quién es quién (...) La justicia va a llegar, y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas en la justicia chilena", sostuvo.

"Realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el Gobierno Argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga por su eventual participación en el crimen atroz de Jaime Guzmán", puntualizó.

El Presidente también destacó que esta visita tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral en distintos ámbitos, especialmente en materias de seguridad y cooperación.

En ese contexto, subrayó la importancia de enfrentar desafíos entre ambos países, indicando que "tenemos enemigos comunes que atacan nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar".

La delegación en Argentina y el pedido de parlamentarios

Kast, investido el pasado 11 de marzo, viaja acompañado del canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

También sumó a la comitiva el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma; con el objetivo de que el partido –que ha liderado las gestiones para extraditar a Apablaza– recabe más información sobre el caso e intente acelerar la búsqueda del exguerrillero.

"Tenemos altas expectativas de una relación mucho más cercana con Argentina y poder hacer una alianza estratégica como corresponde para un desarrollo económico sustentable", dijo a medios locales el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

En tanto, la senadora Loreto Carvajal (PPD) consideró que "hay problemáticas pendientes que hay que resolver" y mencionó temas de pasos fronterizos, antártico o la plataforma continental.

"Esperemos que esta agenda no se centre, obviamente, en la contingencia, sino que haya un avance decisivo y fundamental para las relaciones chileno-argentinas", afirmó.