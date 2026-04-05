Resumen: Colo Colo sigue líder, la U de Gago celebró y la UC arrasó antes del debut copero

Este fin de semana se disputó gran parte de la octava fecha de la Liga de Primera 2026, que quedó marcada por el triunfo de Colo Colo, que mantuvo su liderato ante la presión de Deportes Limache; la paliza de Universidad Católica a Palestino, y la sólida victoria de la Universidad de Chile de Fernando Gago.

El cuadro albo mantuvo su condición en la cima del torneo, tras vencer por la mínima al colista Deportes Concepción en Collao, con un golazo de Alvaro Madrid.

El "Cacique" sumó 18 puntos, uno más que Deportes Limache, que presionó el sábado con una impecable goleada por 4-0 sobre Unión La Calera.

El tercer lugar de la tabla está en manos de Universidad Católica, que se desató con una espectacular goleada por 6-1 sobre Palestino el pasado jueves, en el inicio de la octava fecha.

Los Cruzados ganaron confianza con la paliza a los árabes y están preparándose para su debut en la Copa Libertadores, ante Boca Juniors el martes 7 de abril en el Claro Arena.

La U, por su parte, disputó su primer partido del torneo bajo el mando del técnico Gago. Las buenas sensaciones que dejó en la Copa de la Liga se mantuvieron y pudo celebrar este domingo en el Nacional, con una goleada por 4-0 ante Deportes La Serena.

Los azules quedaron con 13 puntos en la cuarta plaza, igualados con Ñublense, que está quinto, tras el discreto empate sin goles con Everton en Viña del Mar.

Igual con 13 unidades esta O'Higgins, en el sexto puesto de la tabla, tras batir por 2-1 a Audax Italiano, que marcha noveno con 10 positivos.

El campeón Coquimbo Unido, por su lado, está séptimo, con 12 puntos, tras ganar por 3-2 a un complicado Cobresal, que está penúltimo con sólo siete unidades.

La octava fecha se completará este lunes, con el duelo entre Huachipato y Universidad de Concepción en Talcahuano.

La Liga de Primera continuará con la novena fecha el viernes 10 de abril, aunque un partido quedará pendiente hasta el 3 de mayo, el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, debido a la participación de los piratas en la Copa Libertadores.

Los resultados de la octava fecha:

Tabla de posiciones

Goleadores

Programación de la novena fecha

Viernes 10 de abril

O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Sábado 11 de abril

Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada

Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 12 de abril

Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Lunes 13 de abril

Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 3 de mayo

Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Monumental

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.