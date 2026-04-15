Cristóbal Campos fichó por club chileno y espera permiso para su regreso al fútbol

Después de un largo proceso alejado de las canchas, todo apunta a que el portero Cristóbal Campos volverá oficialmente a la actividad bajo el arco jugando para Unión Glorias Navales, club que hará su estreno en la Tercera División B.

"Ya tiene el alta médica para volver al fútbol y ahora estamos a la espera de un certificado para que su arribo sea completamente oficial porque él necesita de una autorización bien particular por parte de la ANFP para poder jugar por el tema de su prótesis", sostuvo Vicente Obligado, director ejecutivo del equipo viñamarino, a El Mercurio de Valparaíso.

En esa misma línea, precisó: "Lleva mucho tiempo preparándose; según los especialistas, puede jugar fútbol, y esta semana va a empezar a entrenar con nosotros, a incorporarse al plantel, y ya dentro de las próximas semanas podrá pelear el puesto con los arqueros del equipo".

Así las cosas, Campos volverá a la actividad en la escuadra de la quinta categoría después de un año y siete meses del siniestro automovilístico que lo hizo sufrir la amputación parcial de su pie derecho.