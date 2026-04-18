Antonia Orellana defendió a la ministra de Kast que, según Jordi Castell, "destruyó un matrimonio"

La exministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, militante del Frente Amplio, salió en defensa de la alta funcionaria de la Administración Kast apuntada durante los últimos días por el comentarista de farándula Jordi Castell por haber, supuestamente, "destruido un matrimonio".

El fotógrafo lanzó esta semana, en el canal TV+, lo que él mismo calificó como "una bomba": denunció que una ministra del gabinete de José Antonio Kast, "un Presidente que va a misa cuatro veces a la semana y que está ligado al lado conservador de la religión, era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos... Destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está durmiendo con él".

Ante el revuelo e incipientes cuestionamientos causados por su "revelación", Castell -reconocido homosexual- se defendió apuntando a las eventuales contradicciones entre el rigor moralista de Kast y la vida real de quienes lo acompañan en el Ejecutivo, entre ellos la personalidad aludida, a la que describió como "una de las ministras más expuestas del actual Gobierno".

"Existen los valores, y si hay una autoridad máxima que va a (...) apuntar con el dedo a quienes históricamente hemos sido discriminados, voy a tomarme la libertad de seguir contando cosas que son súper incómodas y que están bajo el alero de un Gobierno de extrema derecha", advirtió Castell en sus redes sociales.

"Mecanismo de disciplinamiento"

Ante esta controversia, sacó la voz Antonia Orellana, quien formó parte -durante sus cuatro años completos- del Gobierno de Gabriel Boric.

"Cualquier persona mínimamente progresista entiende que cuestionar la vida privada de las mujeres en política ha sido un mecanismo histórico para excluir (...), disciplinando y desincentivando su participación", disparó.

La exministra añadió que el hecho de que los simpatizantes del Partido Republicano "lo hayan hecho a mansalva durante el gobierno del presidente Boric, de la mano de los trollcitos comandados por el exejecutivo del 13" -en alusión a Patricio Góngora, alias "Patito verde"- igualmente "no justifica" cuestionar a una figura política femenina en razón de sus vínculos sentimentales.

Poniendo, de paso, inmediato freno al eventual aprovechamiento político que generaría su reflexión, la frenteamplista respondió con dureza a un comentario del exdiputado UDI Giovanni Calderón, panelista ocasional del progama "Sin Filtros": "Cállese usted", espetó.