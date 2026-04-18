Un procedimiento de la 16ª Comisaría de La Reina permitió el rescate de un perro que era arrastrado por la fuerte corriente del canal San Carlos.

Tras ser alertados por la Central de Comunicaciones (Cenco), el subteniente Jaime Venegas coordinó un despliegue conjunto con Bomberos y Seguridad Municipal, ingresando personalmente al cauce para salvar al can, que se encontraba exhausto por el cauce del agua.

Tras el exitoso rescate, el perro fue trasladado a la veterinaria municipal, donde se confirmó que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Debido a que la mascota no contaba con chip de identificación, permanece actualmente en dependencias de la unidad policial a la espera de ser reconocido por sus dueños, mientras Carabineros refuerza el llamado a la tenencia responsable.

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