El irreconocible estado de Gonzalo Higuaín tras su retiro del fútbol

Una apariencia prácticamente irreconocible dejó la reaparición del exdelantero argentino Gonzalo Higuaín, quien es muy recordado por fallar su penal en la definición de la Copa América 2015, cuando La Roja logró su primer título internacional.

Esta vez, el otrora atacante de Real Madrid y Juventus no llamó la atención por algo ligado al fútbol, sino por cómo luce físicamente tras su retiro de las canchas en 2022.

"No es IA", aclaró el joven responsable de tomarse la fotografía con el "Pipa" en Miami y de compartirla en redes sociales bajo su perfil @marcosmondria10. Esto, luego de recibir una ola de comentarios de usuarios incrédulos ante el actual aspecto del exjugador.

Higuaín jugó sus últimos partidos profesionales en Inter de Miami, club que posteriormente alcanzó fama mundial con la llegada de su compatriota Lionel Messi, dejando su huella al ser en su momento el goleador histórico de la institución con 29 anotaciones.