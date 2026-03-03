Ruud Gullit no verá más fútbol tras mirar el Arsenal vs. Chelsea: "Fue una basura de partido"

El histórico exfutbolista neerlandés Ruud Gullit anunció su decisión de dejar de ver partidos de fútbol debido al bajo nivel de espectáculo que ofrece la disciplina en la actualidad. El otrora referente de AC Milan descargó su molestia tras presenciar el reciente encuentro entre Arsenal y Chelsea en Londres, compromiso que calificó como una "basura" por la falta de creatividad en el campo de juego.

"Decidí dejar de ver fútbol de ahora en adelante. Ya no disfruto nuestro deporte. Miré el Arsenal contra Chelsea, ¡Qué absoluta basura de partido! Veo jugadores intentando forzar tiros de esquina o saques de banda, veo pasabolas listos para entregar toallas a los futbolistas. El fútbol se volvió absolutamente horrible. Espero que este no sea el camino al que nos dirigimos", sentenció el ídolo de Países Bajos.

Ruud Gullit fundamentó su postura en la excesiva mecanización de los movimientos y la ausencia de jugadores que enfrenten a sus marcadores en Europa. "Todos están ejecutando tareas en la cancha. ¿Dónde están los jugadores que gambetean? ¿Dónde están los futbolistas con personalidad? ¿Por qué todos se dedican solo a pasar, pasar y pasar la pelota?", cuestionó el exdirector técnico en declaraciones internacionales.

Pese a su diagnóstico negativo, el deportista neerlandés destacó al joven atacante español Lamine Yamal, de FC Barcelona, como uno de los pocos jugadores que todavía le devuelven la esperanza. Ruud Gullit aseguró que extraña la alegría de observar futbolistas que desafíen a las defensas, algo que, según su visión, se perdió en favor de un estilo conservador y previsible en las ligas de España e Inglaterra.