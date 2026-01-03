FC Barcelona ganó el derbi catalán contra Espanyol y consolidó su liderato

Con una sólida actuación del arquero Joan García, FC Barcelona se quedó con el derbi catalán. Con goles de Dani Olmo y Lewandowski, los dirigidos por Hansi Flick ganaron 2-0 a Espanyol.

El portero de los "culés" fue la figura del encuentro en la visita al estadio de su exclub, el cual fue un tenso partido marcado por las muestras de "provocación" de los hinchas de Espanyol, quienes exhibieron desde las tribunas ratones de peluches con los colores blaugranas.

Con goles de Dani Olmo en el minuto 85' y Robert Lewandowski en el 89', el conjunto catalán ganó sobre el final del partido y pudo consolidarse como puntero de La Liga con 48 puntos.