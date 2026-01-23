"Lo primero que haré será llamar a Messi": La gran promesa de candidato a presidencia de Barcelona

Víctor Font, empresario y líder de la plataforma "Nosaltres", aseguró que si resulta ganador en las elecciones del próximo 15 de marzo, su primera acción como presidente de FC Barcelona será contactar a Lionel Messi. El candidato, que terminó segundo en los comicios anteriores, enfatizó la necesidad de reconciliarse con la historia del club.

"Lo primero que haré será llamar a Messi para rehacer puentes con las leyendas del club y con él, particularmente", declaró Font durante la presentación de su candidatura. El aspirante busca sanar las heridas que quedaron tras la salida del astro argentino bajo la administración actual.

En el plano deportivo, Font entregó un espaldarazo total al actual entrenador. "Hansi Flick tiene prioridad absoluta por lo que consiguió. Es muy profesional y estará contento cuando ganemos y vea la estructura profesional", afirmó. Sin embargo, descartó un posible retorno de Xavi Hernández: "Él no quiere volver al club, se sintió engañado".

Dura ofensiva contra Laporta

El candidato planteó las elecciones como un plebiscito entre "el Barça o el modelo caduco que representa Joan Laporta". En esa línea, abogó por una candidatura unitaria con otros aspirantes para enfrentar al actual mandamás. "Es la hora de pasar del yo al nosotros. Las puertas están abiertas para todos los que compartan nuestra visión", señaló.

Font denunció "opacidad y engaño" durante el mandato de Laporta, acusando pagos millonarios en comisiones y situaciones irregulares. "Hemos engañado a leyendas del club como Messi, Xavi y Ronald Koeman. Es un mandato en el que se pagaron decenas de millones en comisiones y con compañeros de viaje cuestionados", disparó.

El empresario fue más allá y recordó investigaciones periodísticas sobre presuntos desvíos de fondos. "Algunos directivos se pusieron dinero en el bolsillo. Es el caso ISL, donde se demuestra que 350.000 euros fueron a una cuenta de directivos", denunció Font, quien estuvo acompañado por Jaume Guardiola, expresidente de la comisión económica, quien alertó que Barcelona mantiene pérdidas millonarias y una deuda que no bajó pese a las "palancas" económicas.