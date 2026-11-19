El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima lucharán junto al suizo Gianni Infantino, actual mandatario, por la presidencia de la FIFA, según las candidaturas recibidas en la secretaría general del máximo organismo mundial.

Las elecciones presidenciales se celebrarán en el 77.º Congreso de la FIFA que tendrán lugar en Rabat el 18 de marzo.

Según el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, estas tres candidaturas serán ahora trasladadas a la comisión electoral para que sean examinadas, tras lo cual adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos que, a su vez, se trasladará a las federaciones miembro del organismo.

La secretaría general de la FIFA cerró esta pasada medianoche el plazo para recibir las candidaturas a las elecciones presidenciales. Definitivamente concurren, además del actual presidente, Infantino, Diallo y Tashima, mientras que el suizo Ramón Vega se 'ha caído' de la carrera electoral, confirmó el organismo este jueves.

La Federación Japonesa (JFA) ya había anunciado el miércoles que había remitido a la FIFA la documentación de Tashima, que es el primer requisito que deben cumplir los aspirantes, junto al aval mínimo de cinco de las 211 federaciones que forman la FIFA, para ser proclamados candidatos.

Además del nipón, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la Federación de su país, se postula el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) desde 2023, que es el consensuado por las 55 federaciones de la UEFA.