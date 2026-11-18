Marcelo Kiwi, el realizador audiovisual detrás de "Siempre hay un chileno", hizo un duro llamado a Canal 13 a "dar la cara" ante los malos resultados del programa en su actual temporada.

A diferencia de sus exitosos ciclos anteriores, "Siempre hay un chileno" pasó a emitirse del fin de semana a los días miércoles en horario prime, lo que afectó drásticamente a su audiencia.

Hace unas semanas Kiwi expresó su preocupación en redes sociales por el nuevo horario del programa ya que "mucha gente que nos sigue desde hace años no haya podido ver el programa". Además indicó que Canal 13 se negaba a compartir los episodios en Youtube, lo que también dificultaba los visionados del espacio.

Ahora, y tras varios capítulos emitidos de "Siempre hay un chileno", Kiwi endureció su discurso y señaló que "hemos pedido varias reuniones con cierta gente de cierto canal y no hay caso que den la cara las personas que tomaron esta decisión (cambio de horario".

"Nos han cancelado reuniones varias veces... y estamos esperando que le pongan el pecho a las balas, que den la cara", agregó.

Natalia Hebel, productora de "Siempre hay un chileno", también denunció que Canal 13 no ha emitido contenido promocional del programa en su señal abierta.