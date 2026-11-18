El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en una actividad de la cumbre de la APEC, realizada en Shenzhen, China, donde asistió como público a una exposición del mandatario de ese país, Xi Jinping, ante líderes empresariales.

El Jefe de Estado chileno se ubicó en primera fila y, una vez finalizada la intervención, recibió un apretón de manos del gobernante asiático, gesto que llamó la atención debido a las diferencias ideológicas entre ambos.

LEER ARTICULO COMPLETO