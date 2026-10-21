FIFA exigió rigor a los medios tras disculpas de The Times a Gianni Infantino

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, exigió responsabilidad y rigor a los medios de comunicación después de que el diario británico The Times ofreciera disculpas por publicar informaciones inexactas sobre el dirigente.

La controversia surgió a partir de una publicación del pasado 13 de octubre, en la que el periódico aseguró que Infantino recibía un segundo salario de la FIFA que el organismo omitió declarar.

El diario reconoció su error y aclaró que "no hubo un segundo salario", puesto que los gastos y reembolsos recibidos por el presidente del organismo no corresponden a remuneraciones bajo las normas de información financiera de Suiza.

The Times también rectificó una información sobre la supuesta compra de una propiedad en Miami a un precio inferior a su valor, además de reconocer que Infantino y su familia carecen de vínculos de propiedad o control sobre la empresa Shadi LLC.

Tras las disculpas, la FIFA llamó a los medios a verificar cuidadosamente sus fuentes antes de publicar informaciones que puedan perjudicar la reputación de las personas o instituciones involucradas.

"La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para amplificar alegaciones falsas. Cuando la información es inexacta, engañosa o totalmente falsa, como en este caso, la FIFA continuará desafiándola directamente y con vigor", sostuvo el organismo en su comunicado.

El pronunciamiento surgió en medio de los cuestionamientos a la gestión de Infantino, ante los cuales la entidad ya defendió públicamente a su presidente durante agosto.