La FIFA respondió a críticos de Infantino e hizo fuerte defensa de su marco legal

La FIFA defendió este sábado a Gianni Infantino de sus críticos y con un comunicado advirtió que no permitirá ningún movimiento externo o extralegal para modificar la presidencia del organismo por fuera de los mecanismos establecidos en sus estatutos.

La firme defensa se da en medio de la presión que afronta el directivo suizo-italiano de 56 años rumbo a las elecciones presidenciales programadas en 2027.

A través de un comunicado atribuido a su portavoz, la FIFA aseguró que hay un "esfuerzo concertado y continuo" para debilitar a Infantino.

Subraya que fue elegido de manera democrática el 26 de febrero de 2016 por las 211 Asociaciones miembro y enfatiza que continúa ejerciendo el mandato para el que fue elegido.

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", destaca el comunicado.

La tensión entre Infantino y algunas confederaciones escaló en los últimos días al divulgarse detalles de un proceso de la FIFA para privatizar una parte de la gestión de los mundiales.

La entidad rectora del fútbol anunció su propuesta para vender el 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise (FFE), nueva filial que se planteaba para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como la Copa del Mundo.

El rechazo encabezado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y otros sectores aumentó de tal forma que se cuestionó la gestión y la continuidad del presidente, pese a la renuncia expresada por Infantino para continuar con el proyecto que abría la puerta a la inversión privada en algunos derechos comerciales de la FIFA.

La confederación europea expresó que perdió la confianza en el directivo y exige garantías de que iniciativas como la FFE no vuelvan a plantearse.

Por contra, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se pronunció en defensa de los procesos establecidos por la FIFA y gestión del actual presidente, en tanto que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya le expresó respaldo a su candidatura para las elecciones de 2027.

Las 54 asociaciones de la CAF representan más de una cuarta parte de los 211 miembros de la FIFA.

"La responsabilidad de la FIFA es para con sus 211 asociaciones miembro y con el fútbol de todo el mundo. No permitiremos que nada nos distraiga ni nos aparte de nuestro objetivo de fortalecer la organización, ofrecer resultados a nuestras asociaciones miembro y continuar la labor de hacer que el fútbol sea verdaderamente global", subraya el comunicado.