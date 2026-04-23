FIFA rechazó propuesta de sustituir a Irán por Italia en el Mundial

La FIFA y autoridades de Italia rechazaron la propuesta de sustituir a la selección de Irán por el combinado italiano en el próximo Mundial, iniciativa impulsada desde el entorno del presidente estadounidense Donald Trump, la cual fue considerada inviable por el organismo rector del fútbol.

Según lo establecido por el reglamento, en caso de una eventual baja de Irán, su reemplazo debería salir de la misma confederación, por lo que la opción sería Emiratos Arabes Unidos y no una selección europea como Italia.

Desde el país europeo también descartaron la iniciativa. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificó la idea como "vergonzosa", mientras que el ministro de Deportes, Andrea Abodi, sostuvo que "la clasificación se consigue en el terreno de juego", en referencia a la eliminación italiana en el Repechaje.

La propuesta surgió a través de Paolo Zampolli, enviado de Donald Trump, quien planteó que Italia debía ocupar el lugar de Irán pese a no haberse clasificado, una idea que ya había sido sugerida sin éxito antes del Mundial de 2022.