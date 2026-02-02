Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Gianni Infantino se abrió a levantar el veto de FIFA a Rusia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dirigente descartó además que Israel vaya a ser sancionado.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.

"Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.

Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".

"Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.

