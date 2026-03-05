México negó cancelación de reservas hoteleras por parte de FIFA para el Mundial

La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, negó este jueves que el organismo azteca haya cancelado reservas hoteleras de cara al Mundial de 2026, al asegurar que únicamente se "liberaron" habitaciones que fueron bloqueadas de forma preventiva.

La aclaración se produce después de que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México señalase en medios locales que la FIFA habría cancelado cerca de 800 de las 2.000 habitaciones que tenía reservadas en la capital, lo que representaría alrededor del 40 por ciento de su bloque inicial para el torneo.

"Cuando ustedes hacen una reservación de hotel en la web, les puede aparecer si pueden tener una tarifa cancelable. Eso fue lo que sucedió. FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede", explicó durante la conferencia presidencial.

Cuevas precisó que la organización azteca había bloqueado habitaciones desde hace aproximadamente dos años para distintos grupos vinculados al torneo, pero que el plazo para decidir si mantenía esas reservas venció recientemente.

"¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho", aclaró.

Finalmente, Cuevas sostuvo: "México está muy de moda para el mundial. Por las habitaciones no se preocupen, más bien aquí haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar".