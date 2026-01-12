Partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por sitios de casas de apuestas

Con la intención de proporcionar herramientas precisas para los datos y el uso de información, la FIFA anunció este lunes a Stats Perform como su primer distribuidor que contará con la capacidad de transmitir partidos para sitios en casas de apuestas.

El acuerdo con la empresa pionera en inteligencia artificial deportiva se pondrá en marcha a partir de la próxima Copa del Mundo 2026 y contempla una duración hasta 2029. A través de los equipos RunningBall y Opta se dividirá el trabajo.

Mientras la primera se enfocará en la entrega de datos ultrarrápidos, la segunda brindará estadísticas detalladas de futbolistas, seguimiento de partidos y marcadores en vivo para las diversas casas de apuestas deportivas.

Así mismo, las selecciones nacionales dispusieron del asistente Football AI Pro para apoyar la planificación táctica y la toma de decisiones estratégicas durante el certamen que arranca el próximo 11 de junio de 2026 en Norteamérica.