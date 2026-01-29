Chile empató con Colombia en el cierre de la fase de grupos de la Copa América de Futsal

El seleccionado chileno de fútbol sala empató 2 a 2 frente a Colombia en su último partido de fase de grupos de la Copa América de Futsal que se disputa en Luque, Paraguay.

Chile disputó este encuentro ya eliminado, sin chances de meterse a semifinales del certamen que se está jugando en tierras paraguayas.

A pesar de la expulsión de Sebastián Figueroa, la escuadra nacional abrió la cuenta al minuto 31 con un tanto de Bernardo Araya.

Sin embargo, Colombia emparejó las acciones con un gol de Cristian Neme al 38' y un minuto después, el elenco cafetero se puso en ventaja con un tanto de Felipe Echavarría a los 39 minutos.

En los últimos instantes del cotejo, Tomás Chacón marcó el 2-2 definitivo con un golazo de chilena.

Chile terminó en el cuarto lugar del Grupo B, con cuatro puntos, mientras que Colombia quedó tercero con cinco; avanzaron a semifinales Brasil y Venezuela.

El periplo de la selección, sin embargo, no terminó esta jornada, ya que el sábado 31 de enero disputará un partido ante el anfitrión Paraguay, por el séptimo lugar del torneo.