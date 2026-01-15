Chile venció a España y clasificó invicto a la final del Mundial de Kings League

El equipo de Chile mantuvo su tranco imparable en el Mundial de la Kings League y derribó a España -país creador de este formato de fútbol- para transformarse en el primer finalista del evento.

Los nacionales iniciaron arriba con un inmediato gol del portero Matías Herrera al minuto. El conjunto europeo lo dio vuelta con conquistas de Aleix Martí (13') y Dani Liñares (21').

Ignacio Herrera se anotó con un doblete en un 2 vs. 2 a los 22', pero España se mantuvo arriba pues Gerard Nolla también concretó.

Chile sacó desde mitad de cancha y Mathías Vidadngossy apiló rivales para sacar un enorme disparo abajo: Golazo para el 4-4 parcial.

Marc Pelaz le devolvió la ventaja a España en los 33', aunque Spursito falló el penal de presidente que pudo liquidar todo dos minutos después.

Finalmente, "Nacho Herrera" aprovechó un shoot-out solicitado sobre el final para el 5-5 definitivo que mandó todo a los penales, también en formato shoot-out.

España erró todos sus penales, incluido uno de formato normal tras una falta de Matías Herrera que le valió amarilla y ser remplazado por Rodrigo Martínez, héroe al atajar el último tiro. Los nacionales ganaron la tanda 2-0 gracias a los aciertos de "Nacho" y Vidangossy.

De esta manera, Chile tendrá que esperar por México o el anfitrión Brasil para la final, a disputarse este sábado 17 de enero.