¿Cuándo y dónde ver la semifinal de Chile ante España en el Mundial de la Kings League?

El equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League dio la sorpresa y se instaló contra todo pronóstico en las semifinales del popular torneo de fútbol 7, que mezcla reglas de la disciplina profesional junto con algunas de videojuegos.

En ese sentido, el combinado capitaneado por el influencer Shelao junto al volante nacional Arturo Vidal enfrentará a uno de los equipos favoritos del certamen, ya que en España fue donde se popularizó este novedoso formato de la mano de Gerard Piqué y el streamer Ibai.

Ahora, con el youtuber DjMaRiiO al frente, los nacionales tendrán que afrontar el crucial partido este próximo jueves 15 de enero a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Trident Arena de Sao Paulo.

Todos los detalles y pormenores podrás encontrarlos en el seguimiento en vivo de Cooperativa.cl.