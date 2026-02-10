Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol de exhibición

Mathias Vidangossy cambió de club en la Kings League de México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno jugará en el club Raniza.

Mathias Vidangossy cambió de club en la Kings League de México
El exseleccionado chileno sub 20 Mathias Vidangossy sigue dando que hablar en la Kings League dado que luego de ser figura en el Mundial de la especialidad ya tiene nuevo club.

El nacional, con pasado en Colo Colo, Unión Española y otros tantos equipos del fútbol chileno, ahora jugará por Raniza, elenco que participa de la Kings League México.

De acuerdo a lo publicado por las redes sociales, este es el primer fichaje de cara a la temporada 2026.

