Chilena de exportación: Paula Navarro será entrenadora de Nacional de Montevideo

La entrenadora chilena Paula Navarro, de destacadas campañas con Santiago Morning, tendrá su primera experiencia en el extranjero luego de firmar con Nacional de Montevideo.

Navarro fue el cerebro en el tricampeonato que el elenco bohemio logró a nivel nacional con títulos en 2018, 2019 y 2020, año en que además se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Su éxito incluso la llevó a ser candidata a la banca del equipo masculino del elenco bohemio, no obstante, finalmente asumió como entrenadora ayudante de Jaime García.

Ahora, Navarro vive su primera experiencia en el exterior.