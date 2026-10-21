Colo Colo se despidió de la Libertadores Femenina con triunfo ante Caracas

Colo Colo se despidió este miércoles de la Copa Libertadores Femenina en Ecuador, con un triunfo por 3-0 sobre Caracas en el cierre del Grupo A.

Las albas, que quedaron eliminadas en la segunda fecha, afrontaron el partido sin presión ante las venezolanas, que también estaban sin chances de avanzar, y celebraron en en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" en Quito.

Los goles de Colo Colo fueron de Yanara Aedo (37'), Mary Valencia (45+1') y Estefanía Banini (90+2').

Con el resultado, Colo Colo quedó en el tercer lugar del Grupo A, con tres puntos, mientras que Caracas sumó tres derrotas en el torneo.

Clasificaron a cuartos de final el líder Corinthians e Independiente Santa Fe.

El próximo desafío de Colo Colo será en las semifinales de la Liga Femenina en Chile, en donde enfrentará a Coquimbo Unido, en duelos de ida y vuelta que deben ser programados por la ANFP.