Colo Colo y Universidad Católica jugarán la final de la Liga Femenina

Colo Colo y Universidad Católica jugarán una inédita final en la Liga Femenina luego de dejar en el camino en semifinales a Coquimbo Unido y a Universidad de Chile, respectivamente.

En el Estadio Monumental, el cuadro albo se impuso por 2-1 al cuadro pirata y completó un 3-1 en el resultado global.

Yenny Acuña abrió la cuenta para las albas a los 23' minutos, pero Yordana Martínez le puso algo de suspenso al duelo al marcar el empate a los 34'.

En el segundo tiempo, la brasileña Camila Martins puso cifras definitivas a los 53'.

Eso sí, Acuña se fue expulsada por doble amarilla por lo que será baja en el duelo por el título ante Universidad Católica.

El elenco cruzado irá por su primer título tras vencer por 2-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena y completar un categórico 6-1.

Los goles cruzados fueron obra de Pamela Cabezas y Amparo Abarca, quienes de paso consiguieron una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2027.