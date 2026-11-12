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Tópicos: Magazine | Humor

Luis Slimming fue agredido en el escenario durante show en Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según testigos, el comediante estaba sobre el escenario cuando un sujeto subió a golpearlo.

Luis Slimming fue agredido en el escenario durante show en Arica
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El comediante Luis Slimming fue agredido por un sujeto durante una presentación en Arica. 

Según presentes, en medio del show —realizado en el Hotel Antay de dicha ciudad— un hombre subió al escenario y atacó al humorista, propinándole golpes de puño y patadas.

Tras el incidente, el sujeto fue detenido por personal de PDI, quienes se encontraban como civiles viendo la rutina del también guionista. En tanto, el espectáculo debió ser cancelado debido a lo ocurrido.

En tanto, Slimming fue trasladado hasta un servicio de urgencias para recibir atención médica tras la agresión.

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