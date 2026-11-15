Adolescente de 15 años se encuentra en riesgo vital tras balacera en Osorno

Un menor de 15 años se encuentra riesgo vital luego de una balacera que dejó a otras dos personas heridas en el campamento Juntos Podemos, de la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos.

Según publicó T13, el hecho ocurrió durante la noche del sábado y dejó tres víctimas: el joven de 15 años, uno de 21 y otro de 35, quienes fueron trasladas hasta el Hospital Base de Osorno.

De acuerdo a información policial, las víctimas tuvieron un altercado con otro grupo de sujetos en el sector de Río Rahue, y, posterior a ello, les efectuaron diversos disparos en sus domicilios.

La Policía de Investigaciones realizó entrevistas, empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia para establecer la dinámica del ataque. Asimismo, se confirmó la detención de un sujeto por personal de Carabineros.

"Las diligencias se continúan realizando a fin de establecer la real dinámica y motivos que causaron estas lesiones", señaló el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt continúa con las diligencias; mientras, el aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia.