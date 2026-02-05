¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Colombia en el Sudamericano Femenino Sub 20?

La selección chilena femenina Sub 20 se medirá ante Colombia en su segundo partido del Sudamericano de la categoría, que se juega en tierras paraguayas y da cuatro cupos para el Mundial Polonia 2026.

La Roja viene de perder contra Paraguay por 4-0 en su debut en el certamen y buscará reponerse frente a la escuadra cafetera.

¿Cuándo juega La Roja Femenina Sub 20?

Las dirigidas por Nicolás Bravo enfrentarán a Colombia este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Emiliano Ghezzi" en Asunción.

¿Dónde ver el partido de Chile vs. Colombia?

El cotejo será transmitido en televisión abierta en Canal 13. Además de la app 13GO, el canal de Youtube de Canal 13, 13.cl y T13.cl.