Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Colombia en el Sudamericano Femenino Sub 20?
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Chile viene de caer ante Paraguay por 4-0 en su debut en el certamen.
Chile viene de caer ante Paraguay por 4-0 en su debut en el certamen.
La selección chilena femenina Sub 20 se medirá ante Colombia en su segundo partido del Sudamericano de la categoría, que se juega en tierras paraguayas y da cuatro cupos para el Mundial Polonia 2026.
La Roja viene de perder contra Paraguay por 4-0 en su debut en el certamen y buscará reponerse frente a la escuadra cafetera.
Las dirigidas por Nicolás Bravo enfrentarán a Colombia este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Emiliano Ghezzi" en Asunción.
El cotejo será transmitido en televisión abierta en Canal 13. Además de la app 13GO, el canal de Youtube de Canal 13, 13.cl y T13.cl.