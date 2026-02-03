¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Paraguay en el inicio del Sudamericano Femenino Sub 20?

Este miércoles 4 de febrero comienza el Sudamericano Femenino Sub 20 en Paraguay, el cual entrega cuatro cupos directos a la Copa Mundial Femenina Sub 20 2026 en Polonia.

La Roja está en el Grupo A del certamen con las anfitrionas, Colombia, Uruguay y Venezuela. Mientras que el Grupo B lo conforman Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.

¿Cuándo juega La Roja Femenina Sub 20?

Las dirigidas por Nicolás Bravo harán su debut ante Paraguay el miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Luis Alfonso Giagni" de la ciudad de Villa Elisa.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Paraguay?

Será transmitido por televisión abierta en Canal 13. Además de la app 13GO, el canal de Youtube de Canal 13, 13.cl y T13.cl.