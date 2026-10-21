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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a México en el Mundial sub 17?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro nacional buscará su primera victoria en la cita planetaria de Marruecos.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a México en el Mundial sub 17?
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La selección chilena femenina vuelve al ruedo en el Mundial sub 17 por la segunda fecha del Grupo F, jornada en la que se medirá ante México en la cancha 4 de la "Academia Mohammed VI" en Salé este jueves 22 de octubre.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports+ Plus. En tanto, en streaming se podrá ver a través de DGO, además de Paramount+.

El elenco dirigido por la ecuatoriana Vanessa Arauz llega a este cruce tras un amargo 1-1 frente a Australia, resultado que complicó a La Roja después de encontrarse en ventaja frente al rival más abordable de un grupo que tiene a España líder tras vencer 2-0 a los aztecas.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

 

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