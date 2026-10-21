¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a México en el Mundial sub 17?
El cuadro nacional buscará su primera victoria en la cita planetaria de Marruecos.
El cuadro nacional buscará su primera victoria en la cita planetaria de Marruecos.
La selección chilena femenina vuelve al ruedo en el Mundial sub 17 por la segunda fecha del Grupo F, jornada en la que se medirá ante México en la cancha 4 de la "Academia Mohammed VI" en Salé este jueves 22 de octubre.
El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports+ Plus. En tanto, en streaming se podrá ver a través de DGO, además de Paramount+.
El elenco dirigido por la ecuatoriana Vanessa Arauz llega a este cruce tras un amargo 1-1 frente a Australia, resultado que complicó a La Roja después de encontrarse en ventaja frente al rival más abordable de un grupo que tiene a España líder tras vencer 2-0 a los aztecas.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.