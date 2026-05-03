Endler y OL Lyonnes enfrentarán a Barcelona en la final de la Champions femenina

Olympique Lyonnes, equipo donde juega la arquera chilena Christiane Endler, ya tiene rival para la final de la Champions femenina, luego de que Barcelona venció 4-2 a Bayern Munich en el Spotify Camp Nou y sellara su clasificación.

El cuadro catalán resolvió la semifinal con goles de Salma Paralluelo a los 13 minutos, Alexia Putellas a los 22' y 58', y Ewa Pajor a los 54'. Para el elenco alemán marcaron Dallmann a los 17' y Pernille Harder a los 71'.

Con este resultado, Barcelona alcanzó su séptima final de Liga de Campeones y la sexta consecutiva, instancia en la que enfrentará a un Olympique Lyonnais dirigido por el exentrenador azulgrana Jonatan Giráldez.