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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Endler y OL Lyonnes enfrentarán a Barcelona en la final de la Champions femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club español superó a Bayern Munich y jugará una nueva definición europea.

Endler y OL Lyonnes enfrentarán a Barcelona en la final de la Champions femenina
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Olympique Lyonnes, equipo donde juega la arquera chilena Christiane Endler, ya tiene rival para la final de la Champions femenina, luego de que Barcelona venció 4-2 a Bayern Munich en el Spotify Camp Nou y sellara su clasificación.

El cuadro catalán resolvió la semifinal con goles de Salma Paralluelo a los 13 minutos, Alexia Putellas a los 22' y 58', y Ewa Pajor a los 54'. Para el elenco alemán marcaron Dallmann a los 17' y Pernille Harder a los 71'.

Con este resultado, Barcelona alcanzó su séptima final de Liga de Campeones y la sexta consecutiva, instancia en la que enfrentará a un Olympique Lyonnais dirigido por el exentrenador azulgrana Jonatan Giráldez.

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