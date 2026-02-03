Exentrenador francés Guy Roux: "La mujer está hecha para dar a luz y no para el fútbol"

La leyenda del fútbol francés e histórico entrenador de Auxerre, Guy Roux, desató polémica debido a las declaraciones que emitió en contra del fútbol femenino por la complexión biológica de las mujeres.

En una entrevista con el medio L'Est Eclair, el ícono declaró que: "La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas".

"Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Bolt siempre le ganaba por 12 ó 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido", recordó.

El entrenador de 87 años también mencionó a Auxerre Femenino, equipo que lidera la Segunda División en Francia: "Tengo mucho respeto por estas jóvenes que practican su deporte favorito. Pero si me preguntas si los partidos femeninos son espectaculares, te recomendaría los de la División 1, jugados frente a 800 espectadores".

"Nuestra sub 14 le ganó a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Dado que las chicas ahora juegan en la segunda división, probablemente sean las sub 15 quienes les ganarían hoy. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión que los chicos", declaró.

Al final de la entrevista, Roux moderó sus dichos y defendió el rol de las mujeres en este deporte: "Al fin y al cabo, el fútbol es el entretenimiento número uno del mundo. No hay razón para que la mitad de la población se vea privada del placer de jugar. Conozco chicas que se lo pasan genial; están mejorando, es fantástico".