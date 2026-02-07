Gol chileno en España: Sonya Keefe lideró la victoria de Granada ante Eibar en la Liga F

La delantera chilena Sonya Keefe lideró la victoria de Granada por 2-0 ante Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa en la fecha 19 de la Liga F, al anotar el segundo tanto del encuentro y su octava conquista en el torneo español.

El conjunto andaluz decantó un choque muy igualado, al que ambos llegaban separados por apenas tres puntos, en los últimos minutos de la primera parte, Laura Pérez abrió el marcador en el minuto 38 y, seis minutos después, filtró un pase medido a la espalda de la defensa, que Sonya Keefe recibió y remató cruzado para batir a Eunate Astralaga (0-2).

En la segunda parte, Eibar mejoró tras los cambios, pero no logró inquietar el resultado gracias a un Granada sólido y ordenado en defensa, que apenas concedió ocasiones.

Con este triunfo, el cuadro de la chilena suma 13 de 15 puntos posibles en el arranque del año y alcanza los 26 puntos, acercándose a los puestos europeos y alejándose del descenso.

El siguiente partido de Granada de Sonya Keefe será frente a Levante el sábado 14 de febrero a las 08:00 horas (11:00 GMT).