La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20 2026 en Paraguay.

El técnico del equipo, Nicolás Bravo, citó a 22 jugadoras que estarán presentes en el torneo que se jugará desde el 4 al 28 de febrero.

La Roja estará en el Grupo A con Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, y jugará contra las anfitrionas el 4 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Revisa la nómina:

Arqueras:

Oriana Cristancho (Universidad de Chile)

Marian Jerez (Santiago Wanderers)

Martina Funck (Universidad de Chile)

Defensas:

Emma González (Universidad de Chile)

Lauryn Morales (Universidad de Chile)

Catalina Arias (Colo-Colo)

Arantza Suazo (Universidad de Chile)

Constanza González (Colo-Colo)

Ashley López (Coquimbo Unido)

Gabriela García (Universidad de Chile)

Volantes:

Valentina Peña (Universidad Católica)

Amparo Abarca (Universidad Católica)

Grettel Suazo (Universidad de Chile)

Ambar Figueroa (Universidad Católica)

Anays Miranda (Santiago Wanderers)

Amaral Farías (Colo-Colo)

Delanteras: