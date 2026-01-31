Síguenos:
La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20

El torneo se disputará desde el 4 al 28 de febrero en Paraguay.

La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20
La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20 2026 en Paraguay.

El técnico del equipo, Nicolás Bravo, citó a 22 jugadoras que estarán presentes en el torneo que se jugará desde el 4 al 28 de febrero.

La Roja estará en el Grupo A con Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, y jugará contra las anfitrionas el 4 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Revisa la nómina:

Arqueras:

  • Oriana Cristancho (Universidad de Chile)
  • Marian Jerez (Santiago Wanderers)
  • Martina Funck (Universidad de Chile)

Defensas:

  • Emma González (Universidad de Chile)
  • Lauryn Morales (Universidad de Chile)
  • Catalina Arias (Colo-Colo)
  • Arantza Suazo (Universidad de Chile)
  • Constanza González (Colo-Colo)
  • Ashley López (Coquimbo Unido)
  • Gabriela García (Universidad de Chile)

Volantes:

  • Valentina Peña (Universidad Católica)
  • Amparo Abarca (Universidad Católica)
  • Grettel Suazo (Universidad de Chile)
  • Ambar Figueroa (Universidad Católica)
  • Anays Miranda (Santiago Wanderers)
  • Amaral Farías (Colo-Colo)

Delanteras:

  • Katary Cadiz (Universidad de Chile)
  • Nicole Carter (Colo-Colo)
  • Pamela Cabezas López (Universidad Católica)
  • Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
  • Javiera Coronado (Colo-Colo)
  • Francisca Vargas (Universidad de Chile)

