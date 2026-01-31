Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El torneo se disputará desde el 4 al 28 de febrero en Paraguay.
La Roja femenina anunció la nómina para disputar el Sudamericano sub 20 2026 en Paraguay.
El técnico del equipo, Nicolás Bravo, citó a 22 jugadoras que estarán presentes en el torneo que se jugará desde el 4 al 28 de febrero.
La Roja estará en el Grupo A con Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, y jugará contra las anfitrionas el 4 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT).
Revisa la nómina:
Arqueras:
Defensas:
Volantes:
Delanteras: