Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina enfrenta a Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección enfrenta a las anfitrionas en el inicio del torneo.

La Roja femenina enfrenta a Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub 20
La Roja femenina Sub-20 enfrenta este miércoles a la local Paraguay a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Luis Alfonso Giagni" de Villa Elisa, en su debut en el Sudamericano de la categoría.

  • Paraguay 4-0 Chile. Finalizado. Estadio "Luis Alfonso Giagni" de Villa Elisa.

1-0: 15' Maite Mussi (PAR); 2-0: 45' Claudia Martínez (PAR); 3-0: 63' Claudia Martínez (PAR); 4-0: 71' Pamela Villalba (PAR)

