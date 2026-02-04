La Roja femenina enfrenta a Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub 20

La Roja femenina Sub-20 enfrenta este miércoles a la local Paraguay a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Luis Alfonso Giagni" de Villa Elisa, en su debut en el Sudamericano de la categoría.

Paraguay 4-0 Chile. Finalizado. Estadio "Luis Alfonso Giagni" de Villa Elisa.

1-0: 15' Maite Mussi (PAR); 2-0: 45' Claudia Martínez (PAR); 3-0: 63' Claudia Martínez (PAR); 4-0: 71' Pamela Villalba (PAR)