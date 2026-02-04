Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.4°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja se estrenó en el Sudamericano Femenino Sub 20 con estrepitosa caída ante Paraguay

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El próximo partido será contra Colombia.

La Roja se estrenó en el Sudamericano Femenino Sub 20 con estrepitosa caída ante Paraguay
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Roja Femenina tuvo un amargo debut en el Sudamericano Femenino Sub 20 al caer por 4-0 ante Paraguay, las anfitrionas de la competición.

A pesar de tener un buen inicio de partido, las dirigidas por el técnico Nicolás Bravo no pudieron abrir el marcador debido a la gran actuación de la portera paraguaya.

Anotaron para las locales Maite Mussi (15'), Claudia Martínez (45' y 63') y Pamela Villalba (71').

El próximo partido de La Roja femenina Sub 20 será frente a Colombia el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio "Emiliano Ghezzi", válido por el Grupo A del certamen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada