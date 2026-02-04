Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La Roja se estrenó en el Sudamericano Femenino Sub 20 con estrepitosa caída ante Paraguay
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El próximo partido será contra Colombia.
El próximo partido será contra Colombia.
La Roja Femenina tuvo un amargo debut en el Sudamericano Femenino Sub 20 al caer por 4-0 ante Paraguay, las anfitrionas de la competición.
A pesar de tener un buen inicio de partido, las dirigidas por el técnico Nicolás Bravo no pudieron abrir el marcador debido a la gran actuación de la portera paraguaya.
Anotaron para las locales Maite Mussi (15'), Claudia Martínez (45' y 63') y Pamela Villalba (71').
El próximo partido de La Roja femenina Sub 20 será frente a Colombia el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio "Emiliano Ghezzi", válido por el Grupo A del certamen.