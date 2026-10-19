La Roja sub 17 iguala con Australia en el Mundial Femenino de Marruecos

Este lunes, la Roja femenina sub 17 saltará a la cancha para dar inicio a su ilusión en el Mundial de Marruecos 2026, midiéndose ante el combinado de Australia en la primera jornada del Grupo F.

Sigue el estreno del combinado nacional en Cooperativa.cl:

Australia 1-1 Chile, Segundo tiempo. Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI", Rabat.

0-1: 33' Kiara Concha (CHI); 1-1: 62' Charlotte Bradshaw (AUS)