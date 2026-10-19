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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Mundial femenino sub 17: El resultado del Chile vs. Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el estreno del combinado nacional en Cooperativa.cl.

Mundial femenino sub 17: El resultado del Chile vs. Australia
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Este lunes, la Roja femenina sub 17 salta a la cancha para dar inicio a su ilusión en el Mundial de Marruecos 2026, midiéndose ante el combinado de Australia en la primera jornada del Grupo F.

Sigue el estreno del combinado nacional en Cooperativa.cl:

Australia 1-1 Chile, Finalizado. Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI", Rabat.

0-1: 33' Kiara Concha (CHI); 1-1: 62' Charlotte Bradshaw (AUS)

Formaciones: Chile 1 - 1 Australia (Final)

Chile Sub 17 (DT: Vanessa Arauz) 3-4-3
1 O. Cristancho [C]
2 C. Sánchez
3 Valdivieso
6 L. Cruz
17 J. Munita
16 E. Cornejo
5 A. Abarca
7 A. Martínez
14 I. Benavides
8 M. Inostroza
10 A. Farías
18 T. Vargas
11 K. Concha
9 C. Muñoz
13 Antonia
4 F. Gálvez
Australia Sub 17 (DT: Michael Cooper) 3-5-2
10 L. Hussein
14 J. Taylor
21 H. Muir
16 T. Aspland
7 C. Corbett
13 M. Nicholas
6 F. Karaberis
4 K. Sarris
3 C. Bradshaw
8 K. Jugovic
11 M. Wadewitz
20 S. Leong
15 R. Sullivan
2 W. Pearson [C]
18 D. G. Burchmore

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