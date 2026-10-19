Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago23.1°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Meteorología no descarta tornados y granizos para el temporal de este martes

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este lunes en Cooperativa que el temporal que afectará mañana desde Coquimbo hasta El Maule tendrá las mismas características que el de la semana pasada, con la caída eventual de granizos y la formación de nubes capaces de formar violentas rachas de viento como la que afectó a Estación Central.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort detalló que la tormenta tendrá "condiciones propicias para la formación de corrientes de viento ascendentes, impulsadas por el calor superficial, similares a la del martes pasado".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados