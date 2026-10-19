La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este lunes en Cooperativa que el temporal que afectará mañana desde Coquimbo hasta El Maule tendrá las mismas características que el de la semana pasada, con la caída eventual de granizos y la formación de nubes capaces de formar violentas rachas de viento como la que afectó a Estación Central.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort detalló que la tormenta tendrá "condiciones propicias para la formación de corrientes de viento ascendentes, impulsadas por el calor superficial, similares a la del martes pasado".

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