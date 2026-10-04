Gary Medel: "Quiero seguir jugando, ya sea en Católica o en otro equipo"

El histórico futbolista nacional Gary Medel habló su incierto futuro en Universidad Católica y evidenció su intención de continuar su carrera, incluso si no logra extender su vínculo con el elenco "cruzado".

"Sin duda que he estado harto tiempo lesionado, pero no por la edad. Hay chicos de 18 años que se han desgarrado. Obviamente quiero quedarme en la UC y retirarme con su camiseta, pero también tengo claro que el club exige lo máximo y que puede que piense que yo no estoy a la altura de esa exigencia", señaló en entrevista con Las Últimas Noticias.

Además, descartó el retiro en caso de no renovar: "Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estaré, pero sí sé que aún será en una cancha".

Sobre su rol en el equipo precordillerano, Medel expresó: "La verdad es que me siento identificado con el club, soy hincha, pero no creo que sea ídolo para la gente de la UC. De hecho, ni siquiera he ganado un título".

"De verdad, me siento más ídolo del fútbol chileno que de Católica. En la calle me para gente de Colo Colo, de la U, de Unión Española además de hinchas de la UC", detalló.

El presente de La Roja y la idea de Arturo Vidal con los "dorados"

El "Pitbull" también se refirió al complejo presente de la selección, con malos resultados y un turbulento periodo bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.

"Yo creo que hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo solo quiero que a Chile le vaya bien", dijo el bicampeón de América.

Sobre la idea planteada por Arturo Vidal de incluir a miembros de la 'Generación Dorada' en la actual selección para aportar experiencia, Medel dijo no estar de acuerdo: "Yo ni loco la haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento en la selección ya pasó".

Por otro lado, Gary señaló "no haber vivido momentos tristes en la selección. Ni siquiera cuando no clasificamos al Mundial. Ese llanto ante Brasil en realidad fue de pena por cómo nos eliminaron, por la gente que nos fue a apoyar. Pero no fue un momento triste. El fútbol para mí siempre fue algo hermoso".