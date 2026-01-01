Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Duelo de campeones: Huachipato anunció "Tarde Acerera" ante Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sureños y aurinegros tendrán una prueba antes de arrancar la temporada con la Supercopa.

Duelo de campeones: Huachipato anunció
En redes sociales, Huachipato sorprendió con el anuncio de un amistoso frente a Coquimbo Unido, para presentar a su plantel en la llamada "Tarde Acerera" en Talcahuano.

Los "siderúrgicos" –ganadores de la Copa Chile– aseguraron un duelo de campeones contra los "piratas" –último monarca de la Liga de Primera– justo antes de la disputa de la Supercopa 2026, que al agregar una fase de semifinales no garantiza el choque de los dos campeones.

El partido de pretemporada se jugará el sábado 17 de enero en horario por confirmar. Huachipato, por ahora, adelantó que habrá "presentaciones y muchas sorpresas más".

Luego de aquel cotejo los equipos se trasladarán a Viña del Mar para la Supercopa en el Estadio Sausalito ante Universidad Católica y Deportes Limache, entre el 21 y 25 de enero.

