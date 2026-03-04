A Donald Trump "no le importa" si Irán participa o no en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump comentó sobre la participación de Irán en el Mundial que se realizará en tierras norteamericanas y se mostró indiferente.

"Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están agotados." dijo Trump al medio "Politico".

Estas declaraciones entraron en el marco de la situación de Medio Oriente con los ataques cruzados entre fuerzas estadounidenses/israelís contra Irán.

El seleccionado iraní se clasificó a su cuarta Copa del Mundo consecutiva y formará parte del Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Sin embargo, el jefe de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj puso en duda su participación.

"No alcanzaba nuestras expectativas poder mirar el Mundial con esperanza. Las autoridades deportivas del país decidirían si es necesario tomar alguna medida", declaró para la televisión de su país.