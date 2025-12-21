Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y humo
Santiago18.5°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Bolivia cayó agónicamente ante Perú en su último partido del año

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra altiplánica probó variantes rumbo al repechaje mundialista.

Bolivia cayó agónicamente ante Perú en su último partido del año
 Federación Boliviana de Fútbol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la ciudad de Chincha, la selección boliviana lamentó una derrota por 2-0 ante Perú en un amistoso internacional que cerró el año para ambos elencos y generó dudas sobre los nuevos nombres que evalúa La Verde para el repechaje al Mundial 2026.

El partido no corrió por parte de la Federación Peruana de Fútbol, sino que fue organizado por el sindicato de futbolistas, que por estatutos tiene derecho a realizar un partido al año. Por ello, junto con el factor de estar fuera de fecha FIFA, ambos países presentaron equipos totalmente alternativos.

Incluso, Gerardo Ameli, extécnico de Deportes Antofagasta y Unión La Calera, fue elegido por el gremio de futbolistas para dirigir a Perú en esta ocasión, ya que su equipo no tiene un DT confirmado.

En cuanto al partido, todo se resolvió en el final: A los 87' Piero Magallanes logró abrir el marcador para la Bicolor.

La transmisión televisiva aún repetía la conquista cuando Bassco Soyer aumentó a los 90'.

Así, Oscar Villegas tropezó en la búsqueda de variantes para la repesca intercontinental, cuyo debut será ante Surinam el 26 de marzo: El vencedor jugará con Irak por la clasificación, cuatro días después.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada