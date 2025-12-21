Bolivia cayó agónicamente ante Perú en su último partido del año

En la ciudad de Chincha, la selección boliviana lamentó una derrota por 2-0 ante Perú en un amistoso internacional que cerró el año para ambos elencos y generó dudas sobre los nuevos nombres que evalúa La Verde para el repechaje al Mundial 2026.

El partido no corrió por parte de la Federación Peruana de Fútbol, sino que fue organizado por el sindicato de futbolistas, que por estatutos tiene derecho a realizar un partido al año. Por ello, junto con el factor de estar fuera de fecha FIFA, ambos países presentaron equipos totalmente alternativos.

Incluso, Gerardo Ameli, extécnico de Deportes Antofagasta y Unión La Calera, fue elegido por el gremio de futbolistas para dirigir a Perú en esta ocasión, ya que su equipo no tiene un DT confirmado.

En cuanto al partido, todo se resolvió en el final: A los 87' Piero Magallanes logró abrir el marcador para la Bicolor.

La transmisión televisiva aún repetía la conquista cuando Bassco Soyer aumentó a los 90'.

Así, Oscar Villegas tropezó en la búsqueda de variantes para la repesca intercontinental, cuyo debut será ante Surinam el 26 de marzo: El vencedor jugará con Irak por la clasificación, cuatro días después.