Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Christian Pulisic alzó la voz por rumores de romance con la actriz Sydney Sweeney

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de la selección de Estados Unidos y figura delAC Milan utilizó sus redes sociales para frenar las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con la estrella de Hollywood. El futbolista pidió "responsabilizar a las fuentes" por inventar historias.

Christian Pulisic alzó la voz por rumores de romance con la actriz Sydney Sweeney
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Christian Pulisic, delantero de AC Milan y capitán de la selección de Estados Unidos, salió al paso de la ola de rumores que lo vinculan en una supuesta relación amorosa con la actriz Sydney Sweeney. A través de sus plataformas digitales, el deportista fue categórico al negar cualquier lazo sentimental con la intérprete de la serie "Euphoria".

Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales y fueron replicadas por algunos medios, como la columna de chismes de la Gazzetta en Italia, basándose en fuentes anónimas. Ante esto, Pulisic publicó un mensaje directo en sus historias de Instagram el domingo: "Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes, ya que pueden afectar la vida de las personas".

Además, intervino en una publicación de Instagram que difundía el rumor, comentando: "Noticias falsas, paremos con este rumor tonto".

La realidad sentimental de ambos

Según reportes de la prensa estadounidense como People y TMZ, ambas figuras mantienen relaciones por separado. Pulisic está, de acuerdo a las informaciones, vinculado sentimentalmente con la golfista Alexa Melton desde 2024, mientras que Sydney Sweeney ha sido vista recientemente en una relación con el productor musical Scooter Braun.

En el plano estrictamente deportivo, los rumores no han afectado el rendimiento del atacante. Pulisic anotó su décimo gol de la temporada, ayudando al AC Milan a mantenerse en la cima de la Serie A italiana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada