Continúa activo el incendio en bodegas junto al Mall Plaza Norte

Este lunes por la mañana, continúa el combate del incendio en una zona de bodegas adyacente al centro comercial Mall Plaza Norte, en la comuna capitalina de Huechuraba, que ya se mantiene activo por más de 13 horas.

El siniestro, que comenzó alrededor de las 18:00 horas del domingo, ha movilizado a la totalidad de los cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana.

A pesar de los esfuerzos, la emergencia aún no ha sido extinguida por completo, manteniéndose focos activos.

El comandante Gonzalo Morales, del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, detalló a Cooperativa que el fuego afectó a un complejo de aproximadamente 150 bodegas, cuya carga combustible era inicialmente desconocida, lo que dificultó las primeras maniobras de extinción.

"Hemos encontrado artículos de ferretería, papelería y un sinfín de materiales altamente combustibles", señaló la autoridad bomberil, quien confirmó que, si bien el riesgo de propagación a otros sectores ya fue descartado, el trabajo ahora se concentra en la extinción de puntos calientes bajo estructuras colapsadas.

Las labores de los voluntarios se han visto obstaculizadas por el colapso de las techumbres, lo que impide el acceso directo a las llamas que persisten bajo el material acumulado. Ante este escenario, Bomberos solicitó a la empresa responsable el apoyo de maquinaria pesada para remover los escombros y permitir una ventilación efectiva.

Respecto al estado de salud de los intervinientes, el comandante informó que no hay personas ni voluntarios con lesiones de gravedad, reportándose únicamente dos bomberos derivados a centros asistenciales debido a cuadros de estrés calórico producto de las altas temperaturas y la extensa jornada de trabajo.

La emergencia provocó durante la tarde del domingo la evacuación total del Mall Plaza Norte en un horario de alta afluencia de público, lo que generó momentos de incertidumbre y tensión. Trabajadores del recinto relataron la falta de información inicial y la rapidez con la que el humo invadió los pasillos.

Afectaciones al tránsito

A nivel de conectividad y seguridad pública, la magnitud del siniestro ha obligado a mantener restricciones vehiculares en el sector norte de la capital. Carabineros y personal de seguridad ciudadana mantienen cortes y desvíos de tránsito en la caletera de Américo Vespucio en dirección al poniente, específicamente a la altura de El Rosal. Los vehículos están siendo redireccionados hacia la autopista principal, ya que la vía local se encuentra ocupada por los camiones cisterna y los puestos de mando de Bomberos que continúan operando en el lugar.

Se espera que las labores de remoción y liquidación final del fuego se extiendan durante gran parte de la mañana de este lunes. Una vez finalizada la etapa de extinción, el Departamento de Investigación de Incendios iniciará los peritajes correspondientes para determinar el origen y las causas de este siniestro.