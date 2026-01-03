Con "baile" de Trump: El exColo Colo José Manuel Rey celebró captura de Maduro

El exfutbolista y seleccionado venezolano José Manuel Rey se manifestó con alegría tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas este sábado, para ser enjuiciado en Estados Unidos.

El otrora zaguero central y campeón con Colo Colo del Clausura 2009 compartió en redes sociales una caricatura de Donald Trump bailando joropo, danza tradicional de Venezuela.

Además, destacó la cercanía con el 10 de enero, fecha en la que tuvo lugar la segunda y tercera toma de posesión presidencial de Maduro, en 2019 y 2025: "Perfect timing! Este 10 de enero celebramos!!!", escribió Rey antes de replicar una bandera venezolana sobre fondo blanco.