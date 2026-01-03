Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Con "baile" de Trump: El exColo Colo José Manuel Rey celebró captura de Maduro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exjugador de la Vinotinto y los "albos" festejó la operación militar que selló la detención del líder chavista.

Con
 Photosport (Archivo) / Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista y seleccionado venezolano José Manuel Rey se manifestó con alegría tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas este sábado, para ser enjuiciado en Estados Unidos.

El otrora zaguero central y campeón con Colo Colo del Clausura 2009 compartió en redes sociales una caricatura de Donald Trump bailando joropo, danza tradicional de Venezuela.

Además, destacó la cercanía con el 10 de enero, fecha en la que tuvo lugar la segunda y tercera toma de posesión presidencial de Maduro, en 2019 y 2025: "Perfect timing! Este 10 de enero celebramos!!!", escribió Rey antes de replicar una bandera venezolana sobre fondo blanco.

 Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada